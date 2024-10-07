الرابطة تؤجل مباراة أولمبي الشلف واتحاد خنشلة

تقرر رسميا تأجيل مباراة الجولة الرابعة من البطولة المحترفة، والخاصة بفريقي أولمبي الشلف، وضيفه اتحاد خنشلة.

وكشفت إدارة أولمبي الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن موافقة الرابطة المحترفة، على تأجيل هذه المباراة نزولاً عند طلب مسؤولي أولمبي الشلف.

كما أوضح ذات المصدر، بأن طلب تأجيل هذا اللقاء، جاء بسبب مشاركة ثلاثي أولمبي الشلف (إدوين، اسماعيل موسى، وايفرا)، مع منتخبات بلدانهم.

وحرصت إدارة فريق أولمبي الشلف، على توجيه الشكر لمسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والرابطة المحترفة، على تفهمهم، والموافقة على طلب النادي.