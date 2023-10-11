الرابطة تؤجل مباراة اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأجيل المباراة المتأخرة عن الجولة الثانية، بين اتحاد العاصمة، والضيف اتحاد خنشلة.

وكشفت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، عن تأجيل هذا اللقاء إلى يوم السبت المقبل، بعدما كان مبرمجا ليوم الجمعة.

واوضحت الرابطة المحترفة، بأن تأجيل هذه المباراة بـ24 ساعة، عائد لأسباب تنظيمية، لضمان السير الحسن لهذه المواجهة.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيستقبل ضيفه اتحاد خنشلة، على ملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء، انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف عصراً.