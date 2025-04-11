الرابطة تؤجل مباراة شباب قسنطينة ضد مولودية وهران

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة الجولة الـ22 من البطولة، المقررة بين فريقي شباب قسنطينة، ومولودية وهران.

وكشفت إدارة شباب قسنطينة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تأجيل هذه المباراة، التي كانت مقررة يوم الإثنين 14 أفريل الجاري.

كما أوضح مسؤولي النادي الرياضي القسنطيني، بأن قرار الرابطة بتأجيل هذه المباراة، جاء نزولا عند طلب إدارة الفريق.

ويأتي هذا بهدف السماح للنادي الرياضي القسنطيني، بالتركيز على التحضير لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكاف، المقرر بالمغرب، ضد فريق نهضة بركان.