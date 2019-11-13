الرابطة تؤجل مباراة نادي بارادو أمام إتحاد بلعباس

قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة نادي بارادو، أمام اتحاد بلعباس، والتي كان من المقرر إجراؤها هذا السبت، بملعب “بولوغين”.

وكشفت الرابطة،اليوم الأربعاء، عبر موقها الرسمي، عن تأجيل هذه المواجهة التي تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة السادسة، إلى تاريخ لاحق.

وأرجعت الرابطة، سبب تأجيل هذه المواجهة، إلى تواجد لاعب نادي بارادو، آدم زرقان، في تربص المنتخب الوطني، تحسبا لمواجهة زامبيا.

وفي المقابل، برمجة الرابطة ثلاثة مباريات ليومي السبت، والأحد، المقبلين، والتي تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة السادسة والخاصة بكل من:

شبيبة الساورة – مولودية وهران (16 نوفمبر 2019)

شباب بلوزداد – أولمبي الشلف (16 نوفمبر 2019)

مولودية الجزائر – أهلي برج بوعريريج (17 نوفمبر 2019)