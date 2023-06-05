الرابطة تؤجل مباراتي اتحاد العاصمة أمام الحمراوة واتحاد بسكرة

أصدرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الإثنين، بيانا، أعلنت من خلاله عن اجرائها تعديلات على برمجة مباراتي اتحاد العاصمة أمام كل من اتحاد بسكرة، ومولودية وهران.

وكشفت الرابطة، عبر موقعها الرسمي، تأجيل مباراة اتحاد العاصمة واتحاد بسكرة التي كانت مقررة غدا الثلاثاء، إلى يوم الأربعاء المقبل.

كما تقرر نقل المباراة التي كانت مبرمجة بملعب “5 جويلية”، إلى ملعب “الدار البيضاء”، بسبب قرار غلق ملعب “5 جويلية” تحضيرا لافتتاح الألعاب العربية.

ومن جهة أخرى قررت الرابطة المحترفة، اعادة برمجة المباراة المتأخرة عن الجولة الـ21، بين اتحاد العاصمة، ومولودية وهران، يوم 10 جوان، بدل يوم 9 من ذات الشهر.

وستجرى هذه المباراة المتأخرة بين الاتحاد، والحمراوة، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بدل ملعب “5 جويلية”.