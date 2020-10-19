الرابطة تؤهل ملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو

تحصلت إدارة شبيبة القبائل، على تأهيل ملعب “1 نوفمبر” الخاص بالموسم الجديد، من طرف لجنة معاينة الملاعب التابعة للرابطة المحترفة.

وكشفت إدارة الشبيبة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن زيارة لجنة معاينة الملاعب، لملعب “1 نوفمبر”، ومنحها تأهيل هذا الأخير.

ورغم تسجيلها لبعض التحفظات، رأت لجنة معاينة الملاعب التابعة للرابطة المحترفة، أن ملعب “1 نوفمبر” مؤهل لاحتضان مبارايات المحترف الأول في موسمه الجديد.

وأشارت إدارة شبيبة القبائل، في ذات الخصوص، أن هذه اللجنة كانت مرفوقة بممثل عن لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا.