الرابطة تبحث عن راعٍ جديد للبطولة الوطنية

كشف عبد الكريم مدوار بأن مُتعامل الهاتف “موبيليس” لم يجدد عقد رعايته للبطولة الوطنية، وهذا خلال إجتماع المكتب الفيدرالي الأخير.

وأوضح الرجل الأول في “لاليغ” بأن هيئته تبحث عن راعٍ جديد للدوري، والذي إنطلقت مُبارياته منذ قُرابة ثلاثة أسابيع كاملة.

وتنوي الرابطة فتح مُناقصة للشركات الراغبة في خلافة متعامل الهاتف التاريخي، والحصول على مداخيل لخزينتها وخزينة الأندية الناشطة تحت شعارها.

ويبقى اللافت هو أن الرابطة إنتظرت الى غاية إنطلاق الموسم، ولعب عدد من مُبارياته، قبل البحث عن ممول جديد للمُنافسة.

وتُوضح هذه الخطوة مرة أخرى غياب الإحترافية في التسيير، بإعبتار أن مدوار كان يعلم منذ مُدة بأن “موبيليس” لن تجدد إلتزاماتها.

وكان من المُفترض على رجال الحل والربط في الرابطة، أن يستقبوا الأحداث، بدل الإنتظار لإنطلاق المُنافسات الرسمية للتحرك.