الرابطة تبرمج كلاسيكو الجزائر بين الشبيبة والمولودية يوم 2 أكتوبر

تتواصل بطولة الرابطة المحترفة بإجراء الجولة السادسة، في الفترة من السبت 27 سبتمبر الجاري، إلى غاية الخميس 2 أكتوبر المقبل.

وأعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، مساء اليوم الثلاثاء، عن البرنامج الكامل لمباريات الجولة السادسة، التي تتميز بعدد من المباريات القوية والواعدة. يتقدمها الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

وتنطلق الجولة يوم السبت 27 سبتمبر بإجراء ثلاث مباريات:

جمعية الشلف - مستقبل الرويسات

نجم بن عكنون – شبيبة الساورة

مولودية وهران – أتلتيك بارادو

فيما تلعب مباراتان يوم الأحد 28 سبتمبر:

شباب بلوزداد – النادي الرياضي القسنطيني

أولمبيك أقبو – اتحاد خنشلة

ويستقبل اتحاد الجزائر نادي مولودية البيض يوم الاثنين 29 سبتمبر، فيما ينزل وفاق سطيف ضيفا على ترجي مستغانم في اليوم نفسه.

على أن يكون الختام بقمة الجولة السادسة يوم الخميس 2 أكتوبر بمواجهة الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.