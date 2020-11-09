الرابطة تتمسك بتاريخ 28 نوفمبر لإنطلاق البطولة

تمسكت الرابطة المحترفة لكرة القدم بتاريخ 28 نوفمبر لإنطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 حسب موقع الإذاعة الوطنية.

فبعدما كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن رزنامة منافستي رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي تعرف مشاركة أربعة أندية جزائرية جددت الرابطة تمسكها بتاريخ 28 نوفمبر لإنطلاق المنافسة.

من جانب آخر، تأكد الإبقاء على لقاء كأس السوبر الجزائري 2018-2019 بين شباب بلوزداد (بطل الجزائر) واتحاد الجزائر (الفائز بكأس الجزائر) بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، شريطة الحصول على موافقة مصالح الوزارة الأولى، حسب المصدر ذاته.