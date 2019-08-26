الرابطة تجري تعديلات على برنامج الجولة الثالثة للمحترف الأول

أجرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تعديلا على برنامج الجولة الثالثة للمحترف الأول، والذي مسّ ثلاث مباريات.

وكشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، عن المباريات الثلاثة التي مسها هذا التعديل في البرمجة، حيث تقرر.

إجراء مباراة اتحاد العاصمة، أمام عين مليلة، يوم الأحد، الفاتح من سبتمبر، على الساعة الـ(21:00)، بدلا من يوم الجمعة الـ30 أوت.

ومن جهة أخرى تقرر، إجراء مباراة الداربي العاصمي بين نصر حسين داي، وشباب بلوزداد، بملعب “5 جويلية”، يوم السبت 31 أوت، انطلاقا من الساعة الـ(21:00).

وقررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، إنطلاق المباراة التي ستجمع نادي بارادو، أمام شبيبة القبائل، بملعب “بولوغين”، على الساعة الـ(20:30).