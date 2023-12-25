الرابطة تجري تعديلات على تاريخ خوض مباريات الجولة الـ12

أجرت الرابطة المحترفة تعديلات على برنامج مباريات الجولة الثانية عشر من البطولة المحترفة، والتي كانت مقررة يوم 2 جانفي المقبل.

ونشرت الرابطة المحترفة، اليوم الاثنين، عبر موقعها الرسمي البرنامج الجديد لمباريات هذه الجولة، أين تقرر تأجيلها لتاريخ 5 و6 جانفي.

كما حددت الرابطة المحترفة، تاريخ 6 جانفي، لعودة فريق مولودية البيض، لأجواء المنافسة، برسم الجولة الـ12، أين سيواجه ضيفه شباب بلوزداد، بملعب “زكرياء مجدوب” على الساعة الثالثة زوالا.

وجاءت البرمجة الجديد لمباريات الجولة الثانية عشر من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي: