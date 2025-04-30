الرابطة تجري تعديلا على البرمجة وتكشف موعد داربي المولودية والاتحاد

أجرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تعديلا على برنامج المباريات المتبقية من بطولة الموسم الجاري، كما حددت تاريخ مباراة الداربي التي ستجمع مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة.

ونشرت الرابطة ، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، بياناً، أوضحت من خلاله عن اجرائها بعض التعديلات على البرمجة، بعد تأجيل مباراتي شباب قسنطينة.

وشمل البرنامج الجديد الذي كشفت عنه الرابطة المحترفة، تواريخ المباريات المتأخرة، بالإضافة لموعد خوض الجولات المتبقية من الموسم الجاري للبطولة.

وحددت ذات الهئية، تاريخ خوض مباراة الداربي العاصمي، والتي ستجمع مولودية الجزائر، باتحاد العاصمة، بتاريخ الجمعة 23 ماي.

وجاء البرنامج الكامل للمباريات المتبقية من الموسم الجاري للبطولة المحترفة على النحو التالي:

الجولة 25: السبت 10، الأحد 11 والإثنين 12 ماي 2025.

مباراة متأخرة عن الجولة 21:

وفاق سطيف - النادي الرياضي القسنطيني: الخميس 15 ماي 2025.

الجولة 26: الجمعة 16، السبت 17 والأحد 18 ماي 2025.

مباريات متأخرة عن الجولة 22:

النادي الرياضي القسنطيني– مولودية وهران: الخميس 22 ماي 2025.

مولودية الجزائر – إتحاد الجزائر: الجمعة 23 ماي 2025.

الجولة 27: الأحد 25، الإثنين 26 والثلاثاء 27 ماي 2025.

مباراة متأخرة عن الجولة 23:

أولمبي أقبو – النادي الرياضي القسنطيني : الجمعة 30 ماي 2025.

مباراة متأخرة عن الجولة 24:

اتحاد خنشلة – النادي الرياضي القسنطيني : الثلاثاء 03 جوان 2025.

الجولة 28: الأحد 8، الإثنين 9 والثلاثاء 10 جوان 2025.

الجولة 29: السبت 14 والأحد 15 جوان 2025.

الجولة 30: الجمعة 20 والسبت 21 جوان 2025.