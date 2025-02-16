الرابطة تجري تعديلا على مكان خوض مباراة اتحاد العاصمة ونجم مقرة

اتخذت الرابطة المحترفة لكرة القدم، قرار جيد بخصوص مكان اجراء مباراة اتحاد العاصمة، والضيف نجم مقرة، لحساب البطولة المحترفة.

وأصدرت الرابطة المحترفى، بيان اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، أعلنت من خلاله عن نقل هذه المباراة، من ملعب “5 جويلة”، إلى ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

كما أضافت ذات الهيئة، بأن موعد هذا اللقاء المقرر يوم الثلاثاء المقبل، سيكون انطلاقا من الساعة السابعة مساء.

وأوضحت الرابطة المحترفة، بأن اتخاذ هذا القرار، جاء بهدف المحافظة على جودة أرضية ملعب “5 جويلية”، بعد العدد الكبير من المباريات التي احتضنها هذا الموسم.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف فريق نجم مقرة، تدخل ضمن الجولة الـ17 من البطولة المحترفة.