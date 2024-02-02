الرابطة تحدد تاريخ آخر جولة من الموسم الحالي

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، على لسان المكلف بالتسيير، محمد مسلوق، عن تاريخ آخر جولة من الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وأكد مسلوق في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: “قررنا وضع خارطة طريق، من أجل إنهاء البطولة في أول أسبوع من شهر جوان المقبل”.

كما أبرز ذات المتحدث، بأن هذه الخطوة جاءت خدمة للأندية التي ستكون معنية بالمشاركة القارية، في الموسم الجديد 2024-2025.

وأضاف: “آخر جولة ستلعب يوم الـ 7 جوان. وهذا من أجل السماح للأندية المشاركة قاريا باستقدام لاعبين جدد لأن فترة تسجيلهم على مستوى الكاف. محددة ما بين الـ 1 والـ 31 من شهر جوان”.

وفي المقابل، جدد مسلوق دعم الرابطة للأندية المشاركة في المنافستين القاريتين (الكاف والشامبينز ليغ). موضحا بأنه الهيئة الكروية ستعمل مستقبلا على برمجة اللقاءات المتأخرة في وسط الأسبوع.