الرابطة تحدد تاريخ وموعد نصف نهائي كأس الرابطة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، تاريخ وموعد إجراء مباريات الدور النصف نهائي لمنافسة كأس الرابطة.

وحددت الرابطة، يوم الثلاثاء المقبل، 8 جوان كموعد للمباراة الأولى من هذا الدور، والتي ستجمع نجم مقرة، باتحاد العاصمة، والتي ستلعب على الساعة الرابعة زوالا.

وفيما تعلق بالمواجهة الثانية لحساب ذات الدور، والتي ستجمع شبيبة القبائل، بالفائز من داربي الغرب، بين مولودية وهران، ووداد تلمسان، فقد حدد تاريخ 9 جوان موعدا لها، على الساعة الخامسة والنصف.

يذكر أن شبيبة القبائل سيتعرف أمسية اليوم عن منافسه المقبل في نصف نهائي كأس الرابطة، عقب المواجهة التي ستجمع مولودية وهران، بوداد تلمسان.