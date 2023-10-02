الرابطة تحدد تواريخ الجولات الأربع المقبلة من البطولة المحترفة

حدّدت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد خوض الجولات الأربع المقبلة من البطولة المحترفة، إلى غاية الجولة الثامنة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ستُجرى الجولة الخامسة، يومي الجمعة 20، والسبت 21 أكتوبر الجاري. فيما تلعب الجولة السادسة يومي 27 و28 من ذات الشهر.

كما تقرّر خوض مباريات الجولة السابعة يومي الجمعة، والسبت 3، و4 نوفمبر المقبل، في حين ستُجرى الجولة الثامنة بتاريخ 10، و11 من ذات الشهر.

يذكر أن مباريات الجولة الرابعة من البطولة المحترفة، مقرّر يومي الجمعة والسبت المقبلين، بتاريخ 6، و7 أكتوبر الجاري.