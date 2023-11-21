الرابطة تحدد تواريخ وملاعب لقاءات الجولة الـ 8

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تواريخ لقاءات الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة.

وحددت الهيئة الكروية يومي الـ 1 والـ 2 من شهر ديسمبر الداخل، موعدا لإجراء لقاءات الجولة، حسبما جاء في موقعها الالكتروني.

وستكون الجولة الـ 8، مبتورة من لقاءين أطرافها معنية بالمشاركة القارية. ويتعلق الأمر بكل من شباب بلوزداد أمام اتحاد بسكرة، واتحاد العاصمة أمام نجم بن عكنون.

وستلعب يوم الفاتح ديسمبر، 3 لقاءات يتقدمها مواجهة قوية بين شباب قسنطينة واتحاد خنشلة. إلى جانب مواجهة مولودية البيض والضيف أتليتيك بارادو. وستنطلق المباراتين عند الساعة 15:15، وفي ثالث لقاء يستقبل مولودية الجزائر نجم مقرة، بداية من الساعة 16:45.

بينما ستلعب 3 لقاءات أخرى يوم السبت الـ 2 ديسمبر. اثنان منها تلعب بداية من الساعة 16:45، ويتعلق الأمر بلقاء أولمبي الشلف والضيف الاتحاد السوفي، وشبيبة الساورة ووفاق سطيف، فيما تنطلق ثالث المباريات في حدود الساعة 18:00، بين مولودية وهران والضيف شبيبة القبائل.