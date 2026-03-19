الرابطة تحدد توقيت المباراة المتأخرة بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

كشف الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد وتوقيت خوض المبارتين المتأخرتين عن الجولة الـ16 من البطولة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة، ستلعب المباراة المتأخرة عن هذه الجولة الـ16، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بمولودية الجزائر، يوم الأربعاء 25 مارس، على الساعة (17:46)، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

كما حدد الرابطة، نفس التاريخ 25 مارس، على الساعة الثامنة ليلا، لخوض الخوض مباراة الكلاسيكو، التي ستجمع اتحاد العاصمة، بشبيبة القبائل، بملعب “5 جويلية”، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ16.