الرابطة تحدد مواعيد الجولات المتبقية والعطلة الشتوية !

كشفت الرابطة المحترفة وعبر موقعها الرسمي عن موعد نهاية المرحلة الأولى من البطولة الوطنية والتي ستنتهي يوم 21 نوفمبر المقبل.

وجاء في ذات البيان أن آخر مباراة ستكون تلك التي ستجمع بين إتحاد العاصمة ووفاق سطيف في لقاء مؤجل عن الجولة الـ 11 يوم 29 نوفمبر المقبل.

هذا وستكون العطلة الشتوية ممتدة من 21 نوفمبر المقبل إلى غاية 17 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي مواعيد الجولات المتبقية

الجولة الـ 11: يومي 26 و27 أكتوبر المقبل ما عادا مباراة وفاق سطيف ونصر حسين داي التي ستجرى يوم 14 نوفمبر.

و الجولة الـ 13: أيام 2 و3 و6 نوفمبر المقبل ما عادا مباراتي مولودية بجاية ضد مولودية الجزائر يوم 31 أكتوبر و مباراة أهلي برج بوعريريج ضد وفاق سطيف التي ستجرى يوم 04 نوفمبر أو 25 نوفمبر.

الجولة الـ 14: أيام 9/10/13 نوفمبر المقبل ماعادا مباراة وفاق سطيف ضد شبيبة الساورة التي ستجرى يوم 4 نوفمبر أو 17 نوفمبر.

الجولة الـ 15: أيام 19/20/21 نوفمبر ما عادا مباراة إتحاد العاصمة ضد شباب قسنطينة التي ستجرى يوم 14 نوفمبر.

كأس الجمهورية

الدور الـ 32: يومي 18 و19 ديسمبر المقبل

الدور الـ 16: يومي 25 و26 ديسمبر المقبل.