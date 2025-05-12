الرابطة تحدد موعد المباراة المتأخرة بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد خوض المباراة المتأخرة عن الجولة الـ21، والتي ستجمع بين وفاق سطيف، والضيف شباب قسنطينة.

وحسب الصفحة الرسمية للربطة المحترفة لكرة القدم، تم تحديد تاريخ الخميس 15 ماي الجاري، على السادسة مساء، لخوض هذا اللقاء.

كما كشفت ذات الهئية، عن تعيين الحكم عزرين، لإدارة هذا الداربي، بمساعدة كل من كليخة، سليماني، وبلكبير كحكم رابع، بالإضافة للثنائي علو، وهواري، كحكام لتقنية “الفار”

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لكل من وفاق سطيف، الباحث عن بلوغ البوديوم، وشباب قسنطينة، الساعي للارتقاء في سلم الترتيب.

يذكر أن وفاق سطيف يتواجد حاليا في المركز الرابع من ترتيب البطولة برصيد 38 نقطة، فيما يحتل شباب قسنطينة المركز الـ13، برصيد 26 نقطة، وأربعة مباريات متأخرة.