الرابطة تحدد موعد المبارتين المتأخرتين للشبيبة ضد الاتحاد وشباب بلوزداد أمام الوفاق

حددت الرابطة المحترفة موعد خوض المبارتين المتأخرتين من البطولة، واللتان تجمعان شبيبة القبائل، باتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، بوفاق سطيف.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، تقرر خوض المباراة المتأخرة عن الجولة الـ18 بين شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، يوم 5 ماي المقبل.

كما أختير نفس الموعد لإجراء المباراة المتأخرة عن الجولة الـ19، والتي تجمع شباب بلوزداد، بوفاق سطيف.

ومن جهة أخرى أجلت الرابطة المحترفة الكشف عن تاريخ خوض باقي المباريات المتأخرة من البطولة المحترفة لموعد لاحق.