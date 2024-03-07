الرابطة تحدد موعد خوض الجولتين المقبلتين من البطولة وثمن نهائي كأس الجزائر

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، برنامج مباريات الجولة الـ20 من البطولة المحترفة، بالإضافة لمواجهات الدور الثمن نهائي من كأس الجزائر.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ستُجرى مباريات الجولة الـ20 من البطولة المحترفة، بتاريخ 14، 15، و16 مارس الجاري.

كما قرّرت ذات الهيئة، خوض أغلب مباريات هذه الجولة على العاشرة ليلاً، باستثناء مبارتي نجم بن عكنون، ونجم مقرة، بالإضافة لمباراة مولودية البيض، وشبيبة الساورة.

من جهة أخرى، تمّ تحديد تاريخ السبت 23 مارس، والأحد 24 مارس، كموعد لخوض مباريات الجولة الـ21 من البطولة المحترفة.

وفيما تعلق بمنافسة كأس الجزائر، كشفت الرابطة المحترفة، عن تحديد تاريخ 29، و30 مارس لخوض مباريات الدور الثمن نهائي.