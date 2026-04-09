الرابطة تحدد موعد خوض المباريات المتأخرة عن الجولة الـ18 من البطولة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن موعد خوض المباريات المتأخرة عن الجولة الثامنة عشرة من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ستلعب المباراة المتأخرة الأولى المقررة بين نجم بن عكنون، ومولودية الجزائر، بتاريخ 21 أفريل الجاري، بملعب “20 أوت”.

كما تم تحديد موعد المباراة المتأخرة الثانية عن هذهالجولة، والحاصة بالداربي القبائلي الذي سيجمع أولمبيك أقبو، بشبيبة القبائل، بتاريخ 22 أفريل، بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية.