الرابطة تحدد موعد مرحلة الإياب وتواريخ المباريات المتأخرة

حددت اليوم الرابطة المحترفة لكرة القدم يومي 6 و7 جانفي لانطلاق مرحلة الإياب بطولتي الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية.
وأن مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من مرحلة الذهاب ستلعب أيام 1 و2 ديسمبر، 7-9 وأيضا 15من نفس الشهر.
كما كشف بيان ذات الهيئة، تواريخ اللقاءات المتأخرة من الرابطة الاولى “موبيليس”، ويتعلق الامر بمباراتي :
اتحاد الجزائر-اتحاد بسكرة يوم 5 ديسمبر، وفاق سطيف-اتحاد الجزائر يوم 12 ديسمبر.
وتلعب بقية لقاءات مرحلة الذهاب على النحو التالي:
-الجولة 13: 1 و 2 ديسمبر 2017
-الجولة 14: 7 و 8 و 9 ديسمبر 2017
-الجولة 15: 15 ديسمبر 2017
اللقاءات المتأخرة لاتحاد الجزائر:
-مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر يوم 28 نوفمبر 2017 الجولة السادسة
-اتحاد الجزائر- اتحاد بسكرة يوم 5 ديسمبر 2017 الجولة السابعة
-وفاق سطيف – اتحاد الجزائر يوم 12 ديسمبر 2017 الجولة الثامنة.
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