الرابطة تحدد موعد مرحلة الإياب وتواريخ المباريات المتأخرة

حددت اليوم الرابطة المحترفة لكرة القدم يومي 6 و7 جانفي لانطلاق مرحلة الإياب بطولتي الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية.

وأن مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من مرحلة الذهاب ستلعب أيام 1 و2 ديسمبر، 7-9 وأيضا 15من نفس الشهر.

كما كشف بيان ذات الهيئة، تواريخ اللقاءات المتأخرة من الرابطة الاولى “موبيليس”، ويتعلق الامر بمباراتي :

اتحاد الجزائر-اتحاد بسكرة يوم 5 ديسمبر، وفاق سطيف-اتحاد الجزائر يوم 12 ديسمبر.

وتلعب بقية لقاءات مرحلة الذهاب على النحو التالي:

-الجولة 13: 1 و 2 ديسمبر 2017

-الجولة 14: 7 و 8 و 9 ديسمبر 2017

-الجولة 15: 15 ديسمبر 2017

اللقاءات المتأخرة لاتحاد الجزائر:

-مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر يوم 28 نوفمبر 2017 الجولة السادسة

-اتحاد الجزائر- اتحاد بسكرة يوم 5 ديسمبر 2017 الجولة السابعة

-وفاق سطيف – اتحاد الجزائر يوم 12 ديسمبر 2017 الجولة الثامنة.