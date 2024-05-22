الرابطة تحدد موعد نهاية الموسم الكروي

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد تسوية رزنامة البطولة المحترفة المتأخرة وختام الموسم الكروي الجاري.

وحسب بيان الرابطة، عبر موقعها الرسمي، فقد جرى تحديد تاريخ يوم الخميس 30 ماي الجاري لإجراء المباراة المؤجلة لحساب الجولة 23 التي ستجمع بين إتحاد العاصمة ونجم بن عكنون.

كما جرى تحديد تاريخ يوم الإثنين 3 جوان المقبل موعدا لإجراء مواجهة شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة، في إطار الجولة 24 المتأخرة من عمر البطولة المحترفة.

وفي ذات السياق، حددت الرابطة تواريخ إجراء الأربع جولات المتبقية من منافسات بطولة الرابطة المحترفة، والتي جاء على النحو التالي: