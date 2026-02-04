الرابطة تحدد موعد وتوقيت مباريات الجولة الـ19 من البطولة المحترفة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد، وتوقيت، مباريات الجولة التاسعة عشرة من البطولة المحترفة.

ووحشب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، ستلعب مباريات هذه الجولة التاسعة عشرة، بتاريخ 13، 14 فيفري الجاري.

وسيكون برنامج هذه الجولة، هو الآخر مبتورا، من أربعة مباريات، تلك المتعلقة بالأندية المشاركة في منافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية.

وجاء البرنامج الذي كشفت عنه الرابطة المحترفة، والخاص بالجولة التاسعة عشرة من عمر البطولة المحترفة على النحو التالي: