الرابطة تحدّد يوم 15 جويلية موعد نهاية البطولة المحترفة

قرّرت الرابطة المحترفة لكرة القدم التي يترأسها عبد الكريم مدوار إحداث بعض التغييرات في برنامج الجولات المقبلة من المنافسة.

وأجّلت رابطة الرئيس عبد الكريم مدوار مباراة إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر إلى 23 جوان المقبل، فيما أجّلت كذلك مباراة نجم مقرة إلى يوم 27 جوان المقبل.

وكانت الرابطة قد برمجة الداربي العاصمي يوم 16 جوان، فيما سبق لها وأن برمجة مباراة نجم مقرة يوم 19 جوان، قبل تقوم بتأخير الموعدين.

كما كشفت الهيئة الكروية بأن تأخير المباراتين يعود إلى انشغال رباعي إتحاد العاصمة بالدفاع على الألوان في الوطنية في قادم المواعيد.

كما قالت أن آخر جولة من عمر منافسة الرابطة المحترفة ستلعب يوم 15 جويلية المقبل.

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