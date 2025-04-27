الرابطة تحضّر مقترحاً لمنع تنقل الأنصار في باقي مباريات البطولة

تسعى الرابطة المحترفة لكرة القدم، تقديم مقترح يهدف لمنع تنقل أنصار الأندية الجزائرية مع فرقهم، في باقي مباريات الموسم الجاري من البطولة المحترفة.

وخلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للرابطة، قدّم رئيس الرابطة المحترفة أمين مسلوق، ملخصا للقاء الأخير الذي جمع “الفاف”، برؤساء الأندية.

كما تطرّق أمين مسلوق، حسب الموقع الرسمي للرابطة، لقرار منع تنقل الأنصار ابتداءً من الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

وكشف رئيس الرابطة المحترفة، في هذا الخصوص، سعيه لتقديم اقتراح منع تنقل الأنصار، للمكتب الفيدرالي، خلال اجتماعهم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة من رئيس الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، بسبب أحداث العنف الكثيرة التي شهدتها مباريات الجولات الأخيرة من البطولة، وسعيا للحد منها.