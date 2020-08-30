الرابطة تخضع لقرار “التاس” وتوضح بخصوص ترتيب البطولة والمشاركة الإفريقية

نشرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، بيان عبر موقعها الرسمي، أعلنت من خلاله تنفيذها لقرار “التاس”، بخصوص قضية الداربي، كما أوضحت مدى تأثير ذلك على ترتيب البطولة.

وأعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تنفيذها لقرارا المحكمة الرياضية الدولية “تاس، من خلال إعادة 3 نقاط لفريق اتحاد العاصمة، وخصم 3 نقاط من رصيد مولودية الجزائر.

وأوضحت الرابطة، أنه رغم خصم النقاط الثلاثة من مولودية الجزائر، يبقى هذا الأخير في المركز الثاني، حسب النظام الذي اعتمدته الفاف، باحتسابها معدل نقاط كل فريق المحصلة في عدد المباريات التي لعبها إلى غاية توقف البطولة.

وعليه يحتفظ فريق مولودية الجزائر، بمركزه الثاني المؤهل لمنافسة رابطة أبطال إفريقا، رفقة البطل شباب بلوزداد، في حين يبقى وفاق سطيف، في المركز الثالث المؤهل لمنافسة كأس الكاف.