الرابطة تدعوا لدقيقة صمت ترحما على ضحايا الحرائق

دعت الرابطة المحترفة لكر القدم، جميع الأندية المحترفة، للوقوف دقيقة صمت، ترحما على ضحايا الحرائق الأخيرة التي عاشها الوطن.

ونشرت الرابطة، بيان اليون الإثنين، عبر موقعها الرسمي، تدعوا من خلاله جميع الأندية المحترفة للوقوف دقيقة صمت.

وسيكون ذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الـ36، المقرر إجراؤها أمسية اليوم، ترحما على ضحايا الحرائق الأخير التي شهدتها العديد من مناطق الوطن.

وستلعب اليوم الإثنين، ست مباريات من الجولة الـ36، على أن تستكمل باقي مباريات هذه الجولة يوم الأربعاء المقبل.