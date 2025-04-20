الرابطة تدعو للتحلي بالروح الرياضية وتتوعّد المخالفين بأقصى العقوبات

أصدرت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الأحد، بيانا أعربت فيه عن قلقها الشديد إزاء الأحداث المتسارعة و البعيدة عن الروح الرياضية التي عرفتها مباريات الجولة الـ 23 من منافسة المحترف الأول.

وأكدت الرابطة رفضها القاطع لكل المظاهر التي تسيء لصورة الكرة في الجزائر.

كما دعت جميع الفاعلين من أندية و أنصار ولاعبين إلى التحلي بالروح الرياضية العالية، واللعب النظيف، فيما شددت على أن الهزائم ليس مبررا لتجاوز القانون والمساس بسلامة المناصر واللاعب.

وحذرت الرابطة في الأخير، من أي تصرفات مخالفات للقانون التي قد تعرض المستببين لأقصى العقوبات.

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