الرابطة تدعو للوقوف دقيقة صمت عبر الملاعب الوطنية ترحما على قرباج

دعت الرابطة المحترفة الوطنية لكرة القدم، للوقوف دقيقة صمت عبر الملاعب الوطنية، ترحما على الفقيد محفوظ قرباج.

نشرت الرابطة، عبر صفحتها الرسمية، بيانا، دعت من خلاله كل الأندية للوقوف دقيقة صمت خلال مباريات الجولة الـ13، ترحما على قرباج.

كما تأتي هذه المبادرة، اعترافا بما قدمه الفقيد قرباج، لكرة القدم الجزائرية لسنوات عديدة، كرئيس فريق، ورئيس للرابطة المحترفة.

يذكر أن محفوظ قرباج، توفي أمس الثلاثاء، وتم تشييع جنازته اليوم الأربعاء بمقبرة “سيدي الرزين” بالعاصمة.