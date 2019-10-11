“الرابطة” ترد على “سوسطارة” وتؤكد احترامها للسلطات العسكرية

ردت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم على تصريحات المكلف بالإعلام في فريق “إتحاد العاصمة” “أمين تيرمان”.

هيئة مدوار نشرت سهرة اليوم الجمعة بيانا رسميا أكدت فيه انها تطبق قرارات المكتب الفيدرالي بخصوص برمجة المباريات المتأخرة في تاريخ الفيفا.

واعتبر البيان تصريحات تيرمان بخصوص عدم احترام الرابطة للمؤسسة العسكرية بالتصريحات الغير مسؤولة والادعاءات الكاذبة.

وجاء في البيان:”تؤكد الرابطة الوطنية احترامها التام للمؤسسة العسكرية وتكرس التزامها العميق بهذه المؤسسة التي تتولى مهامها الأمنية لحماية بلدنا”.