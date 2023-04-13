الرابطة ترفض تأجيل مواجهتي الجياسكا ضد لياسما و السياربي ضد الحمراوة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن رفضها تأجيل مواجهتي شبيبة القبائل ضد إتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد ضد مولودية وهران.

وحسب بيان الرابطة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن سبب الرفض بسبب التراكم الكبير للمباريات بسبب مشاركة شباب بلوزداد والجياسكا وإتحاد العاصمة في المنافسات الإفريقية.

بالإضافة لبرنامج المباريات المزدحم حتى نهاية الموسم وضرورة إنهاء البطولة في المواعيد المحددة.