الرابطة تستجيب لطلب العميد وتُقدم لقاء مولودية وهران

قدمت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم رسميا لقاء مولودية الجزائر والضيف مولودية وهران إلى يوم الإثنين 12 مارس المُقبل.

وذلك إستجابة للطلب الرسمي التي تقدمت به إدارة العميد للرابطة الوطنية من أجل السماح لها بالتحضير الجيد للقاء العودة.

ضد فريق “fc MFM” النيجيري لحساب الدور ال16 من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا المُقرر بملعب 05 جويلية الأولمبي.

وجاء قبول طلب تقديم اللقاء الذي كان مُبرمجا يوم الثلاثاء 13 مارس بعد موافقة إدارة فريق مولودية وهران.

ويُذكر أن لقاء فريق مولودية الجزائر والضيف مولودية وهران يدخل لحساب الجولة ال22 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.