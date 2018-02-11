الرابطة تستجيب لطلب حسان حمار

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم، تقديم مباراة وفاق سطيف، وشباب بلوزداد، المقبلة، بـ24 ساعة، نزولا عند طلب إدارة الوفاق.

وكشفت الرابطة الوطنية، عبر موقعها الرسمي، عن تقديم هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ20 من المحترف الأول، إلى يوم الخميس 15 فيفري، بدل الجمعة.

وجاء هذا القرار، نزولا عند طلب رئيس وفاق سطيف، حسان حمار، حتى يتسنى لفريقه التنقل يوم 16 فيفري لإفريقيا الوسطى.

ويأتي تنقل الوفاق، إلى عاصمة إفريقيا الوسطى، بانغي، للعب مباراة العودة من رابطة أبطال إفريقيا أمام نادي ريال بانجي يوم 20 فيفري.