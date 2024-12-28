الرابطة تصدر بيانا في حادثة رشق لاعب الوفاق بالحجارة

أصدرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، بيانا عبر موقعها الالكتروني، بشأن حادثة رشق لاعب وفاق سطيف، بوشامة صلاح، بالحجارة، في لقاء ناديه أمس، أمام المضيف اتحاد بسكرة.

وأعربت الرابطة، عن أسفها واستنكارها لهذا العمل، الذي وصفته بـ “العدواني”. مشيرة إلى أن العمل الشنيع لا يمكن تجاهله، لا سيما وأنه كان من الممكن أن يتسبب في ما لا يمكن إصلاحه.

كما ذكّرت الهيئة الكروية. الأندية مرة أخرى بالتزاماتها ومسؤولياتها في التنظيم السليم للمباريات، وأي فشل سيتم معاقبة النادي بشدة وفقًا لقانون الانضباط.

داعية اللاعبين والجماهير ووسائل الإعلام. إلى ضرورة إدانة جميع أشكال العنف داخل وخارج الملاعب وتعزيز قيم الرياضة والسلام.