الرابطة تصدم “إتحاد العاصمة” من جديد !

كشفت الرابطة المحترفة عن المباريات المتلفزة لحساب الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى والتي ستجرى يوم 23 أكتوبر المقبل.

حيث ستكون مباراة “إتحاد العاصمة – أهلي برج بوعريريج” متلفزة بداية من 17:00.

في حين سيتم بث أيضا مباراة “مولودية الجزائر – نصر حسين داي” و”شباب قسنطينة – شبيبة القبائل”.

تأتي هذه البرمجة في الوقت الذي يعيش “مدوار” أوقات صعبة على خلفية برمجة مباراة “الداربي” والتي شهدت غياب “إتحاد العاصمة”.

حيث أن أبناء “سوسطارة” في طريقهم للذهاب إلى أبعد سلطة ممكنة من أجل استعادة “حقهم الضائع” مثلما أكدت إدارة النادي.

يذكر أن نادي “إتحاد العاصمة” سيكون محروما من 5 لاعبين هذه المرة أيضا بسبب تواجدهم مع المنتخب العسكري.

وطالبت إدارة الفريق العاصمي تأجيل مباراة “أهلي برج بوعريريج” غير أن الرابطة كان لها رأي آخر.