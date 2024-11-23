الرابطة تضبط موعد إجراء لقاءات الجولة الـ 11

كشفت الرابطة المحترفة عن موعد إجراء لقاءات الجولة الـ 11 من البطولة، والتي ستلعب أيام الـ 30 ديسمبر الجاري، والفاتح والثاني من شهر ديسمبر الداخل.

وستلعب 3 مواجهات يوم السبت القادم، 30 نوفمبر الجاري، يتقدمها لقاء مولوية البيض وترجي مستغانم، إلى جانب نجم مقرة والضيف مولودية وهران. واتحاد خنشلة أمام الضيف أولمبيك أقبو.

بينما ستلعب يوم الأحد القادم، الـ 1 ديسمبر الداخل، مواجهتين أطرافها معنية بتمثيل الجزائر في دوري أبطال إفريقيا. وتجمع الأولى بين شباب بلوزداد وضيفه أولمبي الشلف. فيما تجمع الثانية بين مولودية الجزائر والمضيف وفاق سطيف.

في حين ستلعب يوم الاثنين الـ 2 ديسمبر 3 لقاءات، منها مواجهتين لممثلا الجزائر في كأس “الكاف” اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة. أمام كل من أتليتيك بارادو واتحاد بسكرة، على التوالي. بينما يجمع اللقاء الثالث شبيبة الساورة وشبيبة القبائل.