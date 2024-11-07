الرابطة تعاقب اتحاد الحراش

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية للهواة عن معاقبة فريق إتحاد الحراش بمباراة دون جمهور. عقب حصوله على الإنذار الثالث.

وجاءت عقوبة اتحاد الحراش بسبب رمي أنصاره الألعاب النارية فوق أرضية الميدان، خلال مواجهة فريق اتحاد عنابة.

كما قامت لجنة الانضباط بتوجيه الإنذار الثاني لفريق إتحاد عنابة للسبب نفسه. وهو رمي المقذوفات.

وبهذا، سيلعب القائد فوزي شاوشي ورفاقه مواجهة أولمبيك المقرن من دون جمهور يوم 12 نوفمبر القادم.

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