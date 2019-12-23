الرابطة تعزي عائلة الفقيد الفريق قايد صالح

تقدم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بخالص التعازي لعائلة الفقيد الفريق أحمد قايد صالح الذي وافتته المنية صبيحة اليوم الإثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة المحترفة لكرة القدم بيان تعزية جاء فيه ما يلي:

“ببالغ الحزن والأسى تلقى السيد عبد الكريم مدوار، رئيس رابطة كرة القدم المحترفة نبأ وفاة السيد أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، إثر سكتة قلبية،

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم باسم مكتب الرابطة وأسرة كرة القدم المحترفة بخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة و لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الذي أدى واجبه تجاه الوطن والشعب بإخلاص،بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون