الرابطة تعفي الصحفيين من كشف الـPCR والسيريلوجي

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، إعفاء الصحفيين والمصورين من شرط إجراء فحوصات الـPCR، والسيريلوجي لدخول الملاعب وتغطية مباريات البطولة.

وكان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار قد إستقبل صبيحة اليوم الخميس أعضاء من المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين.

وطرح الصحفيين مشكل إرتفاع ثمن فحوصات الكشف عن فيروس كورونا في كل أسبوع لتغطية مباريات البطولة الوطنية.

ونشرت الرابطة صبيحة اليوم الخميس بيانا قررت فيه إعفاء الصحفيين من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا بشرط إحترام شروط الوقاية.