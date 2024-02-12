الرابطة تعلن اجراء مباراة مولودية الجزائر ونجم بن عكنون بملعب “نيلسون مانديلا”

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد ومكان احراء المباراة التي ستجمع فريق نجم بن عكنون، بالضيف مولودية الجزائر.

وكشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، عن تحديد تاريخ 22 فيفيري الجاري، كموعد لخوض هذه المباراة، انطلاقا من الخامسة مساء.

من جهة أخرى، ووفقا لذات المصدر، تم اختيار ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لاحتضان هذه المباراة.

يذكر أن هذه المواجهة التي ستجمع نجم بن عكنون، ومولودية الجزائر، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ16 من البطولة المحترفة.