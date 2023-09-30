الرابطة تعلن تأجيل مواجهة شباب بلوزداد والاتحاد السوفي

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمس الجمعة، عن تأجيل مباراة شباب بلوزداد، ومضيفه الاتحاد السوفي.

وكان مقررا أن تلعب المباراة المندرجة ضمن الجولة الأولى من المحترف الأول، يومي الـ 15 أو الـ 16 من سبتمبر الجاري، إلا أن الرابطة أجلتها إلى الأربعاء الـ 4 من أكتوبر الداخل، بسبب مشاركة شباب بلوزداد في رابطة الأبطال.

ليتم تأجيل المباراة من جديد، إلى إشعار غير مسمى، حسبما جاء في الموقع الالكتروني للرابطة المحترفة.

وأوضحت هيئة عبد الكريم مدوار، بأن مباراة الاتحاد السوفي وشباب بلوزداد، أجّلت إلى تاريخ لاحق، وذلك، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الشباب وبو رينجرز السيراليوني، إلى يوم الاثنين 2 أكتوبر الداخل، بعدما كان مقررا أن تلعب اليوم السبت 30 سبتمبر الجاري.