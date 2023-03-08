الرابطة تعلن تأجيل 3 مباريات من المحترف الأول

كشفت لجنة تنظيم مباريات الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تأجيل ثلاث مباريات في القسم المحترف الأول.

وقالت ان السبب الرئيسي وراء تأجيل المباريات هو استدعاء مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لعدد كبير من لاعبيها للتربص المقبل الاستعدادي للمنافسة الإفريقية.

يوتعلّق الأمر بكل من مباراة ن مقرة أمام م الجزائر وش بلوزداد أمام وفاق سطيف و مباراة ش قسنطينة أمام ن بارادو.

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