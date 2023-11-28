الرابطة تعلن تغيير ملعب مباراة “السياسي” و”السيسكاوة”

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن نقل مباراة شباب قسنطينة والضيف اتحاد خنشلة، من ملعب بن عبد المالك رمضان، إلى ملعب الشهيد حملاوي.

وأفادت الرابطة عبر موقعها الالكتروني، بأن اللقاء المندج ضمن فعاليات الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة. سيلعب هذا الجمعة الفاتح ديسمبر الداخل. بملعب “حملاوي” بداية من الساعة الـ 18:00.

مشيرة إلى أن القرار، جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به إدارة شباب قسنطينة. المتمثل في الاستقبال بملعب الشهيد “حملاوي” وبموافقة من وزارة الشباب والرياضة.