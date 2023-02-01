الرابطة تعلن تمديد آجال الميركاتو الشتوي للأندية المحترفة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تمديد الآجال المحددة لغلق فترة التحويلات الشتوية الخاصة بالأندية المحترفة.

وكشفت الرابطة غبر موقعها الرسمي، أنه وعقب الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، تقرر تمديد آجال الميركاتو الشتوي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن التاريخ الجديد المحدد لانتهاء الميركاتو الشتوي سيكون يوم 5 فيفري الجاري.

وسيتيح هذا الإجراء فرصة جديدة للأندية المحترفة من أجل تدعيم تعدادها بلاعبين جدد، تحسبا لمرحلة العودة من الموسم الجاري.