الرابطة تعلن عن إنشاء خلية أزمة بسبب فيروس كورونا

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن إنشاء خلية أزمة، لمتابعة العمليات المرتبطة بتنظيم المقابلات المقبلة من البطولة المحترفة.

وأوضحت الهيئة المسيرة لمنافسة البطولة الوطنية، في بيان لها اليوم الأربعاء أنّ “:الرابطة بادرت بإنشاء خلية أزمة، تتكفل بمتابعة كل العمليات المرتبطة بالجانب التنظيمي للمقابلات المقبلة من البطولة ” مشيرة” إلى أنها ستقوم في الساعات المقبلة بنشر التعليمات التي يستوجب احترامها من اجل التطبيق الصارم لقرارات السلطات العمومية، التي قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية من أجل مجابهة وباء كورونا فيروس “.

ومن بين هذه التدابير الاحترازية المتخذة، تقرر إجراء المقابلات المقبلة من مختلف البطولات المحترفة بدون جمهور، و هو الإجراء الذي سيبقى ساري المفعول لغاية 31 مارس الجاري .