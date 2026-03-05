الرابطة تعلن عن برنامج الجولة الـ23 من البطولة المحترفة

أعلنت الرابطة المحترفة، اليوم الخميس، عن برنامج مباريات الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة، والتي ستُلعب يوم الجمعة 13 مارس، مع تأجيل مواجهتين من هذه الجولة.

وستُفتتح الجولة بمباراتين بعد الزوال بداية من الساعة 15:15، ويتعلق الأمر بمواجهة اتحاد خنشلة أمام ضيفه شبيبة القبائل بملعب عمار حمام بخنشلة. ومواجهة أتلتيك بارادو - مولودية الجزائر بملعب 20 أوت 1955.

باقي المباريات ستجرى في السهرة بداية من الساعة 22:00 على النحو التالي:

أولمبي الشلف يستضيف ترجي مستغانم بملعب محمد بومزراق بالشلف.

النادي الرياضي القسنطيني – نجم بن عكنون، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

مولدية البيض – أولمبيك آقبو، بملعب زكرياء المجدوب بالبيض.

شبيبة الساورة – مولودية وهران، بملعب 20 أوت 1955 ببشار.

فيما تقرر تأجيل مواجهتين من هذه الجولة، وهما: مستقبل الرويسات أمام اتحاد الجزائر، ووفاق سطيف أمام شباب بلوزداد، لارتباطات الفريقين العاصميين بالدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية.