الرابطة تعلن عن تأجيل مباراة مولودية الجزائر وبارادو

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تأجيلها مباراة الجولة السادسة، والتي ستجمع فريق مولودية الجزائر، بنادي بارادو.

وكشفت الرابطة عبر حسابها الرسمي، بتأجيل موعد إجراء مباراة مولودية الجزائر إلى موعد لاحق، بعدما كانت مقررة هذا الجمعة.

كما أوضحت الرابطة، بأن تأجيل مواجهة مولودية الجزائر وبارادو، جاء تطبيقا للقوانين، بالنظر لمشاركة أربعة لاعبين من نادي بارادو رفقة المنتخب المحلي.

وسيتم تحديد تاريخ جديد من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم، من أجل خوض مباراة مولودية الجزائر ضد بارادو الي تدخل ضمن الجولة السادسة.

وشهدت الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة فوز فريق شباب قسنطينة بثلاثية نظيفة أمام مولودية الجزائر بملعب بن عبد المالك.

كما سجل أهداف المباراة كل من دبيح في الدقيقة الـ34، بلحول الـ85، صالحي 90+3. لتكون أول هزيمة لفريق المولودية منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي.

وفي مباراة أخرى عاد فريق إتحاد بسكرة إلى سكة الإنتصارات بعد الهزيمة المسجلة في الجولة الماضية أمام فريق إتحاد العاصمة بالفريق الرديف. حيث فاز رفقاء خوالد بثنائية نظيفة أمام هلال شلغوم العيد من تسجيل مختار في الدقيقة الـ18، و خوالد في الدقيقة الـ73.

كما عرفت نفس الجولة فوز فريق نصر حسين داي بثنائية مقابل هدف واحد أمام فريق مولودية وهران. و تعادل أمل الأربعاء أمام جمعية الشلف فيما فاز نادي بارادو بنتيجة 1-0 أمام وداد تلمسان. و أولمبي المدية بثلاثية مقابل هدف واحد أمام نجم مقرة.

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